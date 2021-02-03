【人民幣定期存款】4大小行鬥加人幣定存息 3個月最高息2.5厘

▲ 招商永隆加3個月人幣息至2.5厘，續問鼎高息王。

年關在即，4大小銀行鬥加人民幣定存息，更有中資行一加再加，市料短存最具上升空間，當中又以3個月期是主戰場。交銀香港今天（2月3日）微升3個月年息0.05厘，至2.05厘。而招商永隆昨天（2日）更全面加息，當中最高也是3個月，累計驟升0.4厘，新息率為2.5厘；以相同存期計，膺冠全城的息率。

多行搶加3個月人幣定存息，各行最新息率可按下圖了解

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專家料人民幣滙價續處於小陽春，但近日在岸價兑美元屢挑戰約6.46高位，外電指乍現中資行的手影，掃美元冀力遏人民幣的升勢，市場預計春晚前或暫難升穿上述關口。不過，港銀在歲晚前鬥加人壩定存息，令存戶的滙息呈雙贏。單以2月開局短短3天計，已有4間大小行爭相出手，包括中銀香港（02388）於本周一（2月1日）上調3個月及半年期人幣定存息，新息率齊報1.6厘。最近密密加息還有上商，剛上調一個月人幣短息0.05厘至1.8厘。

離岸拆息續高企，中長期拆息皆逾3厘，其中3個月拆息報3.013厘，而港銀新春前的加息浪，在牌面上未致蝕息搶存。此外，本港人民幣資金池已連升3個月，去年底為7216億元，但業界仍不斷高息搶存，凸顯市場需求大。

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外電指，人行今天仍收水，令跨境流動性趨緊，分析指乃避免熱錢湧入樓股，掀泡沫炒風之憂。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪