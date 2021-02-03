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荷蘭研究指尼帕病毒或爆發 潛伏期達45天 死亡率高達75% 比新冠肺炎高

環球政經 17:40 2021/02/03

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新冠肺炎疫情持續，各國束手無策，當研發疫苗取得進展時，另一病毒又再蠢蠢欲動。近日荷蘭有非牟利組織發表報告指出，尼帕病毒（Nipah virus）或會隨時爆發，而且下一波疫情大流行，所出現的病毒將具有抗藥性。

【新冠肺炎】 鍾南山預計3月後全球疫情有所回落：【下一頁

據荷蘭非牟利組織「藥品獲得基金會」（Access to Medicine Foundation）年度研究報告中顯示，在世界衛生組織（WHO）公布的16種傳染病中，有10種傳染病現時也沒有何疫苗或藥物可對抗相關病毒，程況令人擔憂，當中包括尼帕病毒。

【新冠肺炎】疫情完結遙遙無期 航空業何不自救？ 新加坡航空將為所有員工接種疫苗：【下一頁

尼帕病毒屬人畜共患的疾病，天然宿主為果蝠。該病毒曾於1998至1999年活躍於馬來西亞和新加坡地區，當時在養豬場工人和與豬有密切接觸人士體內首次發現。專家表示現時未有任何藥物可以治療有關病毒，死亡率從40%到75%，程況叫人關注

 

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責任編輯：翁嘉陽

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