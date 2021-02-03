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【欲哭無淚】入伙先出事　天鑽連錄5撻訂　中海外加價推　最多加18%

股樓投資 17:51 2021/02/03

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中海外（00688）旗下大埔天鑽，去年底陸續開始收樓，惟有買家竟然放棄上會，更單日連錄5宗撻大訂，料遭發展商沒收樓價15%之訂金。值得留意的是，5位買家都用建築期付款辦法。

成交紀錄冊顯示，天鑽連錄5宗撻大訂，分別是8座2樓G室、12座6樓A室、7座17樓D室、8座13樓H室、15座10樓F室，單位先後於2019年1月至11月期間賣出，售價由690萬元起，至最貴1,120萬元，但同於2月2日終止交易，料遭發展商沒收樓價15%定金，即103.5萬元至168萬元，合共661萬元。

天鑽會所

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雖然項目連錄撻訂，但發展商似乎未有嚇怕，更隨即加價出售單位，加幅由10%起，至最多18%，並於周六（6日）重售。

事實上，撻訂成因很多，但近期撻訂的買家，多數選用建築期付款，即買入物業時，先繳交部分首期，到收樓才向銀行承造按揭，最大風險是買家收樓前，樓價大跌，即現價低過購入價，到時就要多付首期才能上會。不過，即使疫情肆虐一年，香港樓價沒有大跌，故相信多數撻訂均與估價不足無關。按目前市況推論，或因買家遭公司裁減，又或減人工，財務不大如前，終致按揭不獲批而要撻訂。

延伸閱讀 2021年焦點新盤

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撰文 : 黄卓賢

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