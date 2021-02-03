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【緬甸政變】女教練拍片跳健身操 意外影到政變畫面（有片）

環球社會熱點 17:30 2021/02/03

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緬甸一名女教練於國會附近拍片跳健身操，意外拍攝到軍方派軍車駛入國會，發動軍事政變的過程。

緬甸軍方政府周一（1日）拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人，發動軍事政變。緬甸一名女教練於國會附近拍片跳健身操，意外拍攝到軍方派軍車駛入國會，發動軍事政變的過程。

【緬甸政變】緬甸軍方撤換24名官員 改組新政府 【下一頁】

女健身教練Khing Hnin Wai當日一如既往，在緬甸首都內比都的街頭上拍攝影片教導健身操。她跳健身操的位置處於大馬路的其中一個路口，而這條大馬路正可通往緬甸國會大廈。

影片

影片顯示Khing Hnin Wai戴上口罩跳健身操，身後有軍方設置的路障及軍車。Khing Hnin Wai跟隨音樂節奏轉換動作，展現靈活的舞姿，似乎未察覺到身後有軍車呼嘯而過。

Khing Hnin Wai片中輕快的舞蹈，更與緬甸軍事政變現場的緊張氣氛形成強烈對比。Khing Hnin Wai將長約3.5分鐘的影片上傳到社交媒體Facebook，獲得超過6.7萬人給予情緒反應。這段影片其後被轉發至Twitter，更獲得近6萬人讚好及2.5萬人轉發。

【昂山素姬被捕】緬甸民眾排長龍撳錢 銀行卻暫時關閉（多圖）【下一頁】

網上也有人認為，Khing Hnin Wai根本不可能在政變現場輕鬆跳健身操，質疑這段影片為造假。但Khing Hnin Wai表示，自己過往近一年都在附近跳健身操。

她也解釋指内比都不時會有軍方車隊駛過，她當時認為這種情況很正常，未意識到正發生政變才繼續拍攝。

責任編輯：鄭錦玲

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