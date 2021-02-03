中生製藥計劃於上海科創板上市 料集資約160億元

中生製藥（01177）公布，董事會批准在內地科創板發行A股的建議。公司指，建議的A股發行規模最高為已擴大後股本10%。以今日收市價7.61元計，中生製藥現時的市值達1435億港元，A股上市規模或達160億港元。

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中生製藥指，人民幣股份的最終發行規模須由股東大會授權董事會，根據相關證券監管機構註冊的發行規模而定；也視乎公司需求、市況以及與保薦人承銷商協定。中生製藥表示，A股上市集資所得款項，將會用於主營業務、業內併購和整合。

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除了中生製藥，石藥集團(01093)、聯想集團(00992)和中國同輻(01763)等中資股，近期亦啟動於內地科創板上市的計劃。

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