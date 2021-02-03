【Visa優惠】新年及情人節品牌獨家優惠　Visa用戶專享達20%折扣

踏進二月消費旺季， Visa精選18個品牌推出獨家優惠，涵蓋美妝護膚、服飾珠寶、美食佳餚禮、禮品手信品牌，如Apivita、Aveda 、Blue Nile、Gift Flowers HK，專享高達20%折扣和禮品優惠。

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部份獨家優惠詳情如下:



Apivita：即日起至2021年2月28日，憑Visa Signature或Visa Infinite 於Apivita選購正價貨品滿HK$1,000可免費獲贈速效修護面膜1盒 (價值HK$310)。優惠碼: APVISA21。

Aveda ：即日起至2021年2月28日，憑Visa Signature 或 Visa Infinite 於Aveda選購正價貨品滿HK$1,800可免費獲贈頭髮速效修復精華25ml 4件裝(價值HK$400)。優惠碼: AVVISA21 。

Dior Beauty ：即日起至2021年2月28日，憑Visa卡於香港及澳門Dior美妍概念專門店購物可額外獲贈Dior美妍底妝禮品，包括完美活膚美肌乳(昇華版)7ML及恆久貼肌柔霧粉底液5ml。

Blue Nile: 即日起至2021年6月30日，憑Visa卡於Blue Nile網站購買指定正價珠寶可享9折，優惠碼：VISAW2021。

Gift Flowers HK：即日起至2021年12月31日，憑Visa 卡於Gift Flowers HK網站消費可享9折優惠，優惠碼： GFHK_VISA。

iCarry： 即日起至2021年12月31日，於 iCarry官網購買伴手禮可享95折優惠（優惠碼：VISA）。

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責任編輯：蘇穎琪