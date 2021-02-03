  • 19°C
香港時間 : 2021203日 (三) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政府債券】歷次iBond銀色債券總利息支出65.3億　債券基金2011至2019財年總投資收入389億

理財智慧 17:38 2021/02/03

分享：

港府自2011年起多次發行零售債券，供市民認購，包括7批通脹掛鈎債券及5批銀色債券。財經事務及庫務局局長許正宇今日回覆立法會議員提問時，透露歷次發債的總利息支出為65.3億港元，其他費用（包括相關發行費用）2.3億港元。許正宇指每次發行零售債券，均吸引一群以前不曾有債券投資經驗的市民參與，反映計劃能夠促進市民對債券投資的認識及興趣，帶動香港債券市場的發展。

許正宇在回覆立法會會議上陳克勤議員的提問時表示，由2011年7月至今年1月22日，政府債券計劃下的零售債券部分一共發行了7批通脹掛鈎債券及5批銀色債券，涉及的總利息支出為65.3億港元，其他費用（包括相關發行費用）為2.3億港元。

他表示，政府債券計劃下發行的機構債券及零售債券所募集的資金，會被撥入根據《公共財政條例》成立的債券基金，債券基金存放於外匯基金作投資。債券基金的用途只限於為政府債券償還本金、支付利息及就借入款項或投資而招致的費用。債券基金由2011至12財政年度（即首批通脹掛鈎債券發行的財政年度）到2019至20財政年度的總投資收入為389億港元。他強調，債券基金不是財政儲備的一部分，並與政府的其他帳目分開處理。

許正宇表示，透過有系統地發行政府債券，可促進本地債券市場的進一步及持續發展，有助吸引更多外地資金流入，鞏固香港的國際金融中心地位。過去12次零售債券的發行均錄得超額認購，顯示政府債券廣受市民歡迎，每次發行均能有效吸引一群以前不曾有債券投資經驗的市民參與，反映計劃能夠促進市民對債券投資的認識及興趣，帶動香港債券市場的發展。

他又提到，在政府債券計劃下發行的銀色債券則為長者提供具穩定回報的投資產品，以協助長者管理資本。同時，銀色債券能帶動業界開發潛力龐大的銀髮市場，為長者提供更多合適的投資產品。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

銀色債券 iBond 財經事務及庫務局 立法會 許正宇 陳克勤 債券

上一篇文章

荷蘭研究指尼帕病毒或爆發 潛伏期達45天 死亡率高達75% 比新冠肺炎高

下一篇文章

【iMoney Cafe之孫子市法】個股禾雀亂飛 尋寶眼明快手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位