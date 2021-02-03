【政府債券】歷次iBond銀色債券總利息支出65.3億　債券基金2011至2019財年總投資收入389億

港府自2011年起多次發行零售債券，供市民認購，包括7批通脹掛鈎債券及5批銀色債券。財經事務及庫務局局長許正宇今日回覆立法會議員提問時，透露歷次發債的總利息支出為65.3億港元，其他費用（包括相關發行費用）2.3億港元。許正宇指每次發行零售債券，均吸引一群以前不曾有債券投資經驗的市民參與，反映計劃能夠促進市民對債券投資的認識及興趣，帶動香港債券市場的發展。

許正宇在回覆立法會會議上陳克勤議員的提問時表示，由2011年7月至今年1月22日，政府債券計劃下的零售債券部分一共發行了7批通脹掛鈎債券及5批銀色債券，涉及的總利息支出為65.3億港元，其他費用（包括相關發行費用）為2.3億港元。

他表示，政府債券計劃下發行的機構債券及零售債券所募集的資金，會被撥入根據《公共財政條例》成立的債券基金，債券基金存放於外匯基金作投資。債券基金的用途只限於為政府債券償還本金、支付利息及就借入款項或投資而招致的費用。債券基金由2011至12財政年度（即首批通脹掛鈎債券發行的財政年度）到2019至20財政年度的總投資收入為389億港元。他強調，債券基金不是財政儲備的一部分，並與政府的其他帳目分開處理。

許正宇表示，透過有系統地發行政府債券，可促進本地債券市場的進一步及持續發展，有助吸引更多外地資金流入，鞏固香港的國際金融中心地位。過去12次零售債券的發行均錄得超額認購，顯示政府債券廣受市民歡迎，每次發行均能有效吸引一群以前不曾有債券投資經驗的市民參與，反映計劃能夠促進市民對債券投資的認識及興趣，帶動香港債券市場的發展。

他又提到，在政府債券計劃下發行的銀色債券則為長者提供具穩定回報的投資產品，以協助長者管理資本。同時，銀色債券能帶動業界開發潛力龐大的銀髮市場，為長者提供更多合適的投資產品。

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責任編輯：葉卓偉