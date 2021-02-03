【新股IPO】心通醫療2160暗盤升9成 首日掛牌又會升幾多？ 教你上市後追揸沽攻略

由微創醫療（00853）分拆出來的心通醫療（新上市編號：02160）搶先快手科技（新上市編號：01024）一步上市，無論是招股反應或暗盤表現都未叫投資者失望。心通醫療獲56萬人入飛，錄得額認購765倍，一手中籤率7.5%。有抽中的投資者，如果今日沒有在暗盤時代沽出，是否正在考慮明天掛牌是否應該首日賣出先行獲利呢？

心通醫療招股詳情

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到底首日升幾多才能吸引到持貨者沽出？沒貨的又該如何？

微創心通醫療2160暗盤曾升逾9成 一手帳面賺11800元，見【下一頁】

綜合券商意見，料心通醫療首日掛牌最多升約5成。信誠證券聯席董事張智威認為，若股價升幅逾5成，投資者可逐步沽出獲利，至於無貨的話，可於股價升3成時考慮買入。

心通醫療2160明日掛牌 錄得超購768倍 上限定價 一手中籤率7.5%，見【下一頁】

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記者：張以正