【緬甸政變】緬甸70間醫院醫護罷工 聲援昂山素姬

緬甸軍方發動軍事政變，拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人，拒絕承認去年大選結果，引來國際及緬甸國內不滿。緬甸多達70間醫院有醫護人員加入公民抗命運動，控訴軍方於新冠肺炎疫情期間仍然把政治凌駕公眾利益，而忽視對抗疫情的急切需要。

聯合國緬甸特使促安理會 發出支持緬甸民主明確信號 【下一頁】

緬甸首都內比都（Naypyidaw） 、大城市仰光及其他城市，合共70間醫院的醫護人員於本周三罷工，發起公民不合作運動，目的不滿軍方政府強行罷免及任意拘捕昂山素姬民選政府。

加入公民抗命的醫護人員表示，他們不想為非法獨裁的軍方政權工作，並指控軍方於新冠肺炎疫情期間，把其利益凌駕於遭受苦難的病人之上，忽視專注對抗疫情的急切需要。

緬甸軍方撤換24名官員 改組新政府 【下一頁】

來自仰光西部的綜合醫院外科醫生Kyaw指出，除非恢復民選政府權力，否則會繼續堅持公民抗命。Kyaw直言，雖然罷工會影響病人，但是他對抗新冠肺炎疫情期間盡心盡力，對此不感到後悔。

負責發起運動的Facebook專頁於短短24小時間，已獲得接近15萬人追蹤。

責任編輯：郭麗明