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蘇格蘭政府想查資產 特朗普兒子斥令「國家蒙羞」

環球社會熱點 17:37 2021/02/03

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前美國總統特朗普產業遍布世界多地，特朗普集團在蘇格蘭亦擁有資產。蘇格蘭議會將在當地時間周三（3日）辯論，是否調查特朗普旗下兩個高爾夫球場的財務狀況，包括特朗普的資金來源。特朗普兒子埃里克批評提出議案的蘇格蘭議員令「國家蒙羞」（national embarrassment）。

蘇格蘭綠黨（Scottish Greens）的哈維（Patrick Harvie）呼籲蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）動用《不明來源財富法令》（Unexplained Wealth Order），要求特朗普交代集團旗下位於阿伯丁郡（Aberdeenshire）的高爾夫球場，以及艾爾郡（Ayrshire）的高爾夫球度假村Trump Turnberry的資產來源。

特朗普卸任後霍士新聞收視急跌 員工開始憂慮前景 【下一頁】

哈維表示，特朗普（Donald Trump）高爾夫球場財務情況令人十分關注，但蘇格蘭政府長期迴避調查對特朗普資產進行審查。哈維是蘇格蘭議會內的少數派，他所屬的綠黨只佔有5席。

埃里克（Eric Trump）周二（2日）反駁指，哈維所做的一切只是為了個人利益，只會造成國家的尷尬。埃里克警告，如果蘇格蘭政府繼續如此對待海外投資者，只會令未來投資者卻步，不敢在蘇格蘭開展業務，最終摧毀蘇格蘭的經濟、旅遊和酒店業。

特朗普政治行動委員會擁2.4億 爭共和黨控制權 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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