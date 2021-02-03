【婚姻係一盤生意?】管理企業方法去管理婚姻？ 年薪百萬上海婚姻管理師： 讓婚姻從「虧損」變為「盈利」

如果揀老公考眼光如投資, 維繫一段婚姻會不會就如經營一間公司? 上海有婚姻管理師聲稱採用企業管理的方法去管理婚姻的各種問題，聲稱將一段本來「虧損」狀態的婚姻變為「盈餘」的婚姻。按內地傳媒訪問，婚姻管理師處理五大範疇的婚姻問題：包括挽救婚姻、婚外情治理、離婚療癒、復婚重建及小三脫困。最後的小三脫困的幫助對象是「小三」，為小三擺脫男方提供諮詢的服務。

▲ 上海婚姻管理師朱身勇被指年薪百萬，生意不絕。（網上截圖）

婚姻管理師年薪過百萬，入息豐厚，而接受訪問的婚管理師朱身勇，開辦婚姻諮詢課程，教人如何管理婚姻，收費不便宜，一套課程收費19,800元(人民幣、下同)，每小時收費則1萬元。生意極好，大多是高收入家庭的主婦。

婚姻管理師的立場,是不勸離也不勸和，視乎婚姻是否符合所定的五個標準，符合的話就離，不符合就挽救，非常理性的處理。除了協助男女夫妻，內地還有婚姻管理師培訓班，12天課程學費49,800元。

除了婚姻管理師，內地還有小三勸退師，專門幫助「大婆」擊退「小三」，解決婚外情問題。另有情感諮詢師, 解決男女感情問題,包括婚姻。

內地離婚率愈來愈高，按中國統計局2019年數據，離婚率3.36%，幾乎每兩對新人結婚，就有一對會離婚。去年內地更推登記結婚增強儀式感、又設「離婚冷靜期」等。

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責任編輯：鄭靜珊