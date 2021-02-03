  • 19°C
香港時間 : 2021203日 (三) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婚姻係一盤生意?】管理企業方法去管理婚姻？ 年薪百萬上海婚姻管理師： 讓婚姻從「虧損」變為「盈利」

環球政經 18:55 2021/02/03

分享：

如果揀老公考眼光如投資, 維繫一段婚姻會不會就如經營一間公司? 上海有婚姻管理師聲稱採用企業管理的方法去管理婚姻的各種問題，聲稱將一段本來「虧損」狀態的婚姻變為「盈餘」的婚姻。按內地傳媒訪問，婚姻管理師處理五大範疇的婚姻問題：包括挽救婚姻、婚外情治理、離婚療癒、復婚重建及小三脫困。最後的小三脫困的幫助對象是「小三」，為小三擺脫男方提供諮詢的服務。

上海婚姻管理師朱身勇被指年薪百萬，生意不絕。（網上截圖）

婚姻管理師年薪過百萬，入息豐厚，而接受訪問的婚管理師朱身勇，開辦婚姻諮詢課程，教人如何管理婚姻，收費不便宜，一套課程收費19,800元(人民幣、下同)，每小時收費則1萬元。生意極好，大多是高收入家庭的主婦。

婚姻管理師的立場,是不勸離也不勸和，視乎婚姻是否符合所定的五個標準，符合的話就離，不符合就挽救，非常理性的處理。除了協助男女夫妻，內地還有婚姻管理師培訓班，12天課程學費49,800元。

除了婚姻管理師，內地還有小三勸退師，專門幫助「大婆」擊退「小三」，解決婚外情問題。另有情感諮詢師, 解決男女感情問題,包括婚姻。

內地離婚率愈來愈高，按中國統計局2019年數據，離婚率3.36%，幾乎每兩對新人結婚，就有一對會離婚。去年內地更推登記結婚增強儀式感、又設「離婚冷靜期」等。

延伸閱讀:【內地熱話】男子因父親去世強行休假終被辭退　網民：你以為只是開除員工，其實你是寒                    了所有人的心 【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

下一篇文章

康樂及文化事務署聘高級技術主任 月薪達61,415元 頂薪73,775元 只有3間學院畢業生合資格？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段