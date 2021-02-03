【Apple Car】傳蘋果請保時捷高層　加入Apple Car車體設計團隊

▲ 最新綜合外電報道，蘋果為發展Apple Car，挖角原本擔任跑車大廠保時捷（Porsche）底盤研發副總裁的Manfred Harrer助力。

近日有關蘋果Apple Car的消息不斷，有指Apple Car研發進程已經接近生產階段，有最強蘋果分析師之稱的天風國際郭明錤日前亦預期，Apple Car最快於2025年發布。而最新綜合外電報道，還指出蘋果為發展Apple Car，挖角原本擔任跑車大廠保時捷（Porsche）底盤研發副總裁的Manfred Harrer助力。

據悉Manfred Harre被邀請加入Apple Car電動車（又估計稱為iCar）的研發團隊，估計將按其專長，繼續主管汽車底盤研發。而他曾經在Audi及BMW任職，分別擔任工程師及專攻操控系統。

報道指，他在保時捷的年薪約60萬歐元（將560萬港元），若轉到蘋果助陣，估計年薪為百萬美元（將775萬港元）起跳。不過蘋果、保時捷、Manfred Harre 本人均拒絕評論有關報道。

【Google Maps新功能】預先規劃電動車路線 導航自動新增沿路充電站

【Apple Car】現代汽車證實 正與蘋果商討開發電動車合作方案

此外，郭明錤日前指出，蘋果將與現代汽車深入合作研發Apple Car，預期Apple Car底盤將採用E-GMP平台，由Hyundai Group提供技術支援、Hyundai Mobis提供部分零組件設計與生產、起亞汽車Kia則提供在美國的產線以生產Apple Car。

【蘋果動向】蘋果人事大變動 暗示神秘新產品開發中

責任編輯：張寶燕