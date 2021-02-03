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換領新智能身份證時間表出爐　1973至1976年出生人士22日起可申請

理財智慧 17:52 2021/02/03

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入境事務處（入境處）今日（3日）公布，就1962至1963年出生的香港居民的換證時間表作出修訂，及公布1973至1976六、2005至2007及2012至2018年出生的香港居民的換證時間表，詳情如下:

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入境處表示，為避免因人群過度聚集而增加新冠肺炎病毒傳播的風險，一度暫停九間智能身份證換領中心服務。現時，各換證中心已於2月1日起恢復服務。

發言人指，因應疫情及換證計劃的進度修訂命令延長1962或1963年出生的香港居民申領新身份證的限期。至於早前已公布有關1970至1972年出生的香港居民的換證時間表，則維持不變，其申請限期為2021年4月30日。

入境處呼籲從未預約的人士應先登入網站、使用入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。申請人亦可於網上或流動應用程式預約時預先填寫表格，以減少輪候時間。

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責任編輯：黎淑雯

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