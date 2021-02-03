【人人影視】人人影視「倒閉」？　相關人員被捕暫停更新影片

▲ 內地影片平台「人人影視字幕組」（簡稱，人人影視）於今年1月初暫停更新。

內地影片平台「人人影視字幕組」（簡稱，人人影視）於今年1月初暫停更新。據內地媒體報道，上海公安機關經初步查證，人人影視涉嫌藉網站向客戶提供在綫或離線的疑似侵權影視作品下載。並以收取網站會員費、廣告費和出售侵權影視作品特牟利。

據報，人人影視刊載的影視作品超過20,000部，注冊會員數量更超過800萬人。上海警方已拘捕14名犯罪嫌疑人，涉案金額逾1,600萬元人民幣。

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事實上，內地有不少字幕組將「生肉」，即未加上中文字幕的海外影片、綜藝、漫畫或動畫，翻譯並加上具有內地特色的中文字幕。人人影視為其中之一，並標榜主要翻譯美國劇集。該平台已於1月初已暫停更新社交網站。而在網站最新更新的一則帖文，為今年1月4日至1月10日的更新劇集名單。

雖然該公司相關人員目前被捕，但有內地網民留言表示，「我最愛的人人你快回來吧，我願意為你充錢充會員」、「你們（人人影視）是我的生命之池啊」等。不過，亦有網民不明白暫停更新，認為「服務器是不是出問題了」、「網站都打不開了」。仍然在期待他們再度歸來，更新和上載新影片。

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責任編輯：馬意文