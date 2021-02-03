【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛　再次著陸失敗兼炸毀（有片）

▲ 星艦9號（SN9）原型火箭在昨（2日）在德州進行第二次高度飛行測試，成功發射及升空，但着陸時卻與去年12月試射的SN8一樣，發生爆炸。

太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）一直有個太空夢，盼SpaceX的重型運載火箭「星艦（Starship）」能順利升空，送人類上火星。不過近日SpaceX的星艦傳出壞消息，星艦9號（SN9）原型火箭在昨（2日）在德州進行第二次高度飛行測試，成功發射及升空，但着陸時卻與去年12月試射的SN8一樣，發生爆炸。

【太空任務】SpaceX邀請平民參與太空飛行 料在本年第4季啟程

【太空任務】SpaceX「星艦」挑戰新高度 試飛降落失敗兼炸毀（有片）

根據Business Insider及CNBC報道指，星艦9號在昨於德州波卡契卡（Boca Chica）的測試場發射，當時天氣晴朗。而今次的測試內容與上一次SN8測試大致相同，當火箭飛至目標高度10公里後引擎熄火下降，墜落至一定高度後引擎會再次起動，並把水平的機身導向垂直。

墜落炸毀部分從影片11:45部分開始：

而今次SN9又再次重蹈覆轍SN8的情況，當SN9在降落時機腹朝向地面，就算火箭重新發動引擎，試圖調整方向，仍似乎缺乏足夠的推力，以致偏向一旁，撞上混凝土發射台，墮地爆炸。爆炸時，大塊鋼鐵飛落附近數千英尺外的沿海草原，最後只剩下焦黑的SN9殘骸。

SpaceX工程師John Insprucker在發射直播中表示，大部分測試算成功，該企可以從中收集數據並改良星際飛船設計。但他們也承認火箭在降落問題上需要下更大苦功，新測試將很快進行。

【挑戰SpaceX】 亞馬遜CEO旗下Blue Origin 擬最快4月執行太空觀光任務

責任編輯：曾曉汶