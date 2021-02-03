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【遊戲驛站GME】Reddit 帖文再籲散戶撈底持有　挾爆淡倉散戶首領單日帳面輸1300萬美元

股市 16:29 2021/02/03

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遊戲驛站GameStop（美：GME） 周二再急6成，公司股價已較近期創下的歷史高點大跌超過80%，市值蒸發270億美元。不過，個別散戶似乎仍未放棄，繼續在Reddit 呼籲 所有散戶抄底。

雖然有數據顯示， GME的淡倉數目已大減，惟仍有散戶繼續在Reddit 上號召其他用戶撈底。「只有我們團結起來，才能成功。撈底、持有，所有人都應該這麽做。」這則由名為mwybert的用戶發表的帖子獲得了逾萬多個評論，其中大多數都對撈底表示支持。

另一邊廂，今次挾淡倉大戰的散戶領袖Keith Patrick Gill，其披露昨日單日身家蒸發了1,300萬美元。

耶倫本周與金融監管機構會面 討論GME等股價波動【下一頁】

Keith Patrick Gill年初時表示他持有5萬股GameStop以及500份看漲期權。根據上周三Reddit帖文流傳，Keith Patrick Gill當日於GameStop的股票及期權投資累積勁賺4,000%，令其GameStop持倉加上現金達到4,800萬美元，但於周四Robinhood等證券行限制買入GameStop當日，其持倉單日下跌1,480萬美元。直至昨日，他表示於GameStop的賭注再損失1,300萬美元，但他稱仍然不會賣出股份。

根據數據公司S3 Partners表示，超過3500萬股GameStop的淡倉已被平倉，淡倉只剩下有2710萬股，即淡倉已減逾半。另一研究公司IHS Markit數據，GameStop的淡倉持倉由1月中旬佔自由流動股的114%，大減至39%。

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【遊戲驛站GME】Robinhood擬維持今年上市計劃　或以SPAC借殼上市

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編輯：吳敏芳

股票 GameStop（美：GME）

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