【花生先生】卡夫亨氏擬出售Planters零食業務　料涉及234億

《華爾街日報》引述知情人士稱，卡夫亨氏公司（Kraft Heinz）擬將旗下的Planters零食業務出售給Skippy花生醬生產商荷美爾食品公司(Hormel Foods)。如果成功洽商可能在下週會公布交易，料交易額涉及30億美元(約234億港元)。

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報道指，卡夫亨氏在其堅果和鹽漬零食領域的淨銷售額，在2019年接近10億美元。在疫情爆發初時，食品雜貨的銷售激增，也帶動經典食品產品銷售。但是隨著需求減少，公司開始重新調整其投資組合，近年來一直在積極進行收購，是次這筆針對種Planters的交易將是迄今為止最大的一筆。

Planters主要銷售堅果和零食，而其品牌標誌中的花生先生公仔也是為人熟悉。品牌於1906年在賓夕法尼亞州成立，已有百年歷史。卡夫亨氏近年來發現了這個品牌的機遇，因為它符合低碳水化合物，高蛋白零食的趨勢。

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責任編輯：蘇穎琪