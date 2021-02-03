【英國王室】英女王對哈里失去耐性 擬褫奪3項軍方頭銜

英國哈里王子與妻子梅根去年初宣布淡出英國王室，但仍然成為社會焦點。外媒報道指，英女王對哈里王子及梅根失去耐性，在為期一年的「過渡期」結束後，決定褫奪哈里王子3項軍方頭銜，包括皇家海軍陸戰隊榮譽上校稱號。

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哈里王子與梅根淡出英國王室設為期一年的「過渡期」，據英國王室消息人士指，當哈里王子正式脫離王室後，王室將會褫奪哈里王子的職位及頭銜。

英國《每日快報》報道指，哈里王子及梅根於美國加州開展他們的平凡人生活後，王室將會把這些職位重新安排給其他高級王室成員，包括威廉王子及安妮公主。王室會向英女王推薦人選，她擁有最終任命及決定權。

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哈里王子及梅根於去年1月中在桑德靈厄姆宮（Sandringham）就淡出王室的過渡期作談判，希望雙方可以各退一步達成協議，但英女王堅決拒絕讓二人繼續獲得王室贊助。

他們將於3月就淡出英國王室的過渡期進行商討，估計哈里王子會失去3項王室頭銜，包括他於2017年繼承菲臘親王（Prince Philip） 的皇家海軍陸戰榮譽上校、皇家空軍上將及皇家海軍司令。

責任編輯：郭麗明