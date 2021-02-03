【北水基金】內地北水基金積極南下建倉 逾千隻可投資港股

▲ 內地公募基金因入場門檻低，吸引新生代搶買港股主題式產品。

內地公募基金大舉南下未有放緩跡象，據內地媒體引述招商證券的分析，現時可投資港股的產品竟多達1162隻，業界形容，數目之多、以及增加配置港股的力度，乃歷史罕見，反眏這類港股主題基金仍大量搶籌，積極南下建倉。

分析又指，今年以來北水南下資金逾3443億港元。而內地基金一哥天弘，即騰訊（00700）所創立的基金公司，旗下亮點產品、天弘港股通精選基金、其基金經理劉國江認為，港股上漲仍具強有力的內在支撐，因自從去年第3季以來，業績已不斷有改善，主要受惠於內地經濟復甦，且料此趨勢將持續幾個季度。

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此外，招商證券又把涉足港股的公募產品作細分，當中屬於主動式管理的港股主題基金有113隻，另有922隻包括滬港深基金等，亦有透過QDII額度南下。專家又說，內地投資者仍熱衷於借道基金南下，搶乘港股大時代的順風車。至於ETF方面，除了傳統的恒指及國指等指數產品外，北水也開始緊盯恒生科技股指數等熱炒板塊，惟暫未見有此新行業基金應市。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪