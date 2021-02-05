【正視投資@iM網欄】反向ETF面面觀

上期簡單介紹了對沖的概念及原理，當中提及反向ETF亦是對沖工具中的一種，雖然此類投資產品在香港市場規模相對仍未算龐大，但在對沖股票風險上卻具有一定價值。與傳統ETF一樣，反向ETF亦有其追蹤資產（大多為指數）。不同的是，反向ETF的回報卻與相關資產呈逆向關係，亦即相關資產下跌時，反向ETF就會錄得升幅。

投資反向ETF的好處普遍在於沒有固定期限，無需像窩輪般考慮時間值損耗，或如牛熊證般涉及觸及收回價的問題；反向ETF也沒有到期日，投資者可以更具彈性地按對沖需要隨時買入或沽出，而且部份反向ETF亦可提供多於-1倍的槓桿（即相關資產下跌1%時，反向ETF理論升幅會高於1%），而本港上市的反向ETF更可提供最多-2倍的槓桿，變相可以透過較少的資金，做到預期的對沖效果。

當然，世上並無十全其美的事，或許讀者已經發現，反向ETF所提供的槓桿較不少窩輪及牛熊證為低，而由於其追蹤資產大都為指數，只宜用於對沖個別市場的風險，而未能針對個別股票的風險，制訂策略的彈性因而受限。

再者，反向ETF通常只適用於短期對沖。這是由於反向ETF的回報為追蹤相關資產於每個交易日的單日回報，而非累計回報。舉個例子，購入槓桿為-2倍的反向ETF，在買入首日指數為100，反向ETF價格為10元，當指數下跌2%至98時，該反向ETF理論上會上升4%至10.4元。如翌日指數回升至100，升幅約為2.04%，累計並無變動，而反向ETF理論上會下跌4.08%，即由10.4元變成9.976元，累計回報為-0.24%。因此以累計回報計算，反向ETF與指數並非形成-2倍的關係。

因此，若長期持有反向ETF，其回報有機會與理論回報出現較大落差。另外，由於反向ETF亦會收取管理費用並於價格中反映，這也會影響反向ETF的實際回報，投資者亦需額外注意。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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