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【C家教路@iM網欄】GME突發事件增添波動性 同業拆息回調A股有運行

名人薈萃 07:32 2021/02/04

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上週遊戲驛站 (GME) 事件引發全球股市震盪，美股納指上週一（1月25日）創歷史高位後，回調約4.8%，港股恒指更從近期高位30000點急瀉1,900點。「走火警」現象不再重現，指數整體回調反映市場風險胃納正收縮，加上國內同業拆息上升，屬「收水」操作，影響A股短期表現。臨近農曆新年，「收水」算是正常現象，但A股不多不小亦受環球市場氣氛所影響。GME事件反映市場的波動性比想像中高，同時恐慌指數 (VIX) 亦失去了原有的準確度。

除了GME事件外，上週其實多間美股發佈了表現不俗的第四季業績，同時港股亦有數間合同研發機構 (CRO) 分別公佈了盈喜，股價卻因GME事件而得不到利好的效果，可見市場風險胃納快速地收縮。此外，歐洲央行認為當局仍有減息空間，顯示當地經濟復甦速度或比預期慢，潛在相當隱憂。當股市熱鬧的時候，甚麼不利消息都會顯得微不足道，相反當市場風險胃納收縮時，所有不利消息亦會放大十倍。

反觀內地，似乎現時實體經濟仍然比海外穩健，而且國內每日新增的新冠疫情確診數字仍在可控範圍之內，因此筆者繼續看好A股的表現。唯上海同業間拆放利率近期走勢波動，側面令A股市場存有一定壓力，不過近日該利率已稍微下降。筆者認為國內現時經濟狀況仍未需要大幅收緊資金流，但會密切留意當地的通脹情況。

本週股市有反彈趨勢，截至周二（2日），恒指已回升至29200點左右，可說是暫時避過一劫。環球股市下行，基金表現亦出現回調，筆者因此調整了倉位水平，屬摸著石頭過河的做法。不過，現時已把倉位回升至九成以上，期望GME事件的影響是比想像中的小。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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