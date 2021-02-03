【牛津疫苗】研究：接種1劑有效率76% 傳播率減近7成

▲ 英國有研究指接種單劑牛津疫苗的有效率高達76%，也可減低近7成的新冠肺炎病毒傳播率。

新冠肺炎疫情嚴峻，多個國家已批准使用牛津疫苗。英國一項研究指，接種單劑牛津疫苗的有效率高達76%，防護作用可持續約3個月。研究更指民眾只接種單劑牛津疫苗，也可減低近7成的新冠肺炎病毒傳播率。

【變種病毒】英國發現病毒在變異 憂降疫苗有效率 【下一頁】

【新冠疫苗】研究指曾染疫者 可能只需接種一劑疫苗 【下一頁】

牛津大學研究人員率領一項研究，每周向志願者收集鼻拭子及咽拭子，用作檢查志願者的感染情況。研究發現，接種首劑牛津疫苗後三周至90日内的有效率平均達76%，新冠肺炎傳播率也大幅降低67%。

研究指出如在接種首劑後的6周内接種第二劑，疫苗有效率為55%。但如在接種首劑後的3個月後接種第二劑，疫苗有效率可提高至82.4%。

有份進行研究的牛津大學試驗首席研究員波拉德（Andrew Pollard）表示，疫苗兩劑接種時間分開可提高效力，研究人員分析流感疫苗及伊波拉病毒疫苗時也有類似發現。

【牛津疫苗】1500名試驗志願者接種錯誤劑量 遭藥廠隱瞞 【下一頁】

英國疫苗接種及免疫委員會（JCVI）早前公布接種疫苗的新指引，建議把接種兩劑疫苗之間的時間，由21日延長至最多3個月。

研究目前僅取得初步結果，仍有待英國醫學期刊《刺針》（The Lancet）的同行評審。如研究結果通過評審，料將成為支持英國政府推遲接種第二劑新冠疫苗的科學論據。

責任編輯：鄭錦玲