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【業績】平保去年新業務價值挫35%遜預期　加派息7%至每股2.2元人幣

股市 16:48 2021/02/03

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平保去年新業務價值495.75億元人民幣，按年跌34.7%，則較預期差。

藍籌內險股平保 （02318） 放榜，去年歸屬母公司股東的淨利潤1,430.99億元（人民幣•下同），按年減少4.22%，跌幅較預期溫和，並加派7.3%股息至每股2.2元人民幣；新業務價值495.75億元，按年跌34.7%，則較預期差。

平保去年總收入1.3萬億元，按年升3.8%，歸屬於母公司股東的營運利嗀1,394.7億元，升4.9%。科技業務方面，去年錄得營運利潤82.21億元，則大升76.4%。

截至去年12月，平保個人客戶數超過2.18億，較年初增9%，全年新增客戶3,702萬戶，其中36%來自集團生態圈的互聯網用戶。

花旗料平保去年少賺12%　加派息7%

平保績前股價走弱，今日收報89.8元，跌1.45元或1.59%，成交45.68億元。股價早段一度低見88.9元，創逾1個月低。

券商花旗日前預測，平保去年全年盈利料跌12%，全年新業務價值挫30.5%。

花旗此前預測，平保保險銷售業務疲弱，而且資本市場波動，估計全年盈利會錄得12%跌幅，但股息就有機會升約7%至每股2.196元（折合約2.63港元）。

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編輯：趙穎妍

港股 中國平安（02318） 中國平安（滬：601318） 內地保險股 新業務價值 成交 花旗銀行

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