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【盈富基金2800】許正宇：道富環球處埋盈富手法對市場造成不必要混亂　政府深表關注

股市 16:01 2021/02/03

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許正宇指，道富環球突然公布的投資決定，並在短時間內更改，難免令市民無所適從。

盈富基金 （02800） 管理人道富環球早前因應美國政府的行政禁令，曾一度停止盈富基金對被美國制裁的個別恒指成份股進行新投資，但事隔數日後又撤回有關決定。財經事務及庫務局局長許正宇表示，道富環球的處理方法，對市場造成不必要的混亂，政府深表關注，亦已要求金管局及盈富基金監督委員會嚴肅跟進。

道富環球極速轉軚，Webb表關注【下一頁】

許正宇指，道富環球突然公布的投資決定，並在短時間內更改，難免令市民無所適從，雖然未有對盈富基金投資者造成實質影響，卻對市場造成不必要的混亂。

證監會指盈富現時決定正確【下一頁】

他稱，證監會及金管局在知悉道富環球的決定後，已即時了解其決定的理由和具體安排，同時證監亦一直與道富環球保持有效的監管溝通，敦促其作出任何決定時，必須顧及投資者的保障及巿場的完整性，證監會繼續密切監察有關情況。

另外，政府於2011年7月至今年1月，逾9年合共發行7批通脹掛鈎債券及5批銀色債券，總利息支出65.3億元，款項被撥入外滙基金用作投資。當局希望透過有系統發行政府債券，促進本地債市持續發展，提供更多元化的投資工具及集資渠道，吸引外資流入。

相關文章：【盈富基金2800】盈富基金恢復投資受制裁股　拆解道富環球極速轉軚關鍵

相關文章：【盈富基金2800】富達國際：撤換盈富基金管理人需多方面考慮　涉及國際關係

 

編輯：陳韻妍

港股 基金 債券 盈富基金（02800） 外滙基金 許正宇 證監會 香港金融管理局 財經事務及庫務局 恒生指數
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