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「人人影視字幕組」涉侵權提供影視作品營利　14名嫌疑人被捕

環球政經 17:04 2021/02/03

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內地影視字幕組網站「人人影視字幕組」涉嫌侵權，14名嫌疑人被捕，查處涉案3間公司，涉案金額1600餘萬元。

據《澎湃新聞》報道，去年9月警方發現，有人透過「人人影視字幕組」網站和客戶端提供疑似侵權影視作品，可在線觀看和離線下載。經調查後，警方得知影視作品未有獲著作人授權或許可。

犯罪嫌疑人梁某等人自2018年起，先後成立多家公司，在境內外分散架設、租用服務器，開發、運行、維護「人人影視字幕組」APP及相關網站。在未有獲授權的情況下，藉境外盜版論壇網站下載獲取片源，並以約人民幣400元聘請人員作翻譯、壓片後，再上傳至APP服務器向公眾傳播。

報道指出，公司通過變取網站會員費、廣告費和出售刻錄侵權影視作品移動硬盤等，非法營利。據指，各端口應用軟件刊載影視作品2萬多部（集），註冊會員數量超過800萬。

目前，警方已對上述犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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責任編輯：黎淑雯

 

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