【緣份到了@iM網欄】因果不虛：為一場地震冥界籌備了五十年

萬事萬物，一飲一啄，皆有因果，人這人生，無論順境逆境，善緣惡都是自己感召。

一個不經意的善舉，便會種下善因，而一個小小的惡念，則會種下惡因，就是我們經常講到的 「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」。

這世間從來沒有無緣無故的災難，很多災難的發生，其實並非偶然。曾經聽人說過，災害之所以產生是因業力所現，因業力所感，都是我們自己業力的感召所致的。就像我們現在面對的疫症，並非無緣無故產生。

有一個關於天災人禍公案想跟大家分享:

據記載，道光三十年八月初七日，（1850年9月12日）夜，西昌發生大地震，震級約7.5級。全城簸搖動盪，屋宇倒塌，滿城號呼鼎沸。又遭夜雨，無從往救。天亮時，城裡一片，被木石壓身而死者不計其數。

知府牛樹梅也被壓於土中，雖然生還，只是腳部受了傷，但其愛子躬玉被壓死了。

看到全城夷為平地、百姓家破人亡，悲憤的牛樹梅寫文章質問城隍神，指責他享受百姓香火，卻不庇護一方眾生，死了這麼多人，難道死者都是惡人嗎？況自己為官，始終清廉勤慎、問心無愧，無辜的兒子怎會死？牛樹梅懷疑神明鑑察不明、天道不公。

到了晚上，牛樹梅做夢去了城隍的府上。城隍神對他行賓主之禮，說：「先生理直氣壯地著文指責我，是因您不明神明鑑察之道，所以特請先生來，以解除您的猜疑怨怒。

「凡是大的災禍，都因眾人積孽所至，絕非偶然，不存在善惡不分的情況。這一次的地震，冥界已經進行了長達五十年的調查、記錄和安排，為了此次地震，凡不應遭受災禍之人，早已移至別處，近期又造下新的罪孽之人，又將其移了回來。即便臨時或許有些出入變化，但地府皆有案可查，絕不會漫不加察、冤枉人的性命啊。」

牛樹梅說：「既然如此，難道全城中竟然沒有一個好人嗎？我和我兒子也要遭此天譴？」

城隍爺說：「城裡還有三戶人家，確實難以在短期內遷走，但現在均安然無恙。一家是某街的節婦，三世孀居，撫養一個小孫子；一家是某郎中，從來沒有賣過假藥，百姓請他看病，即使是深夜大雨、道路泥濘難行，他也即刻前去，盡心療治；還有一家，是賣油糍的老婦人和她的小孫子，也並沒有遇難。」

「不信您回去查訪，定能找到。至於您的兒子，因他前生孽重，也就難逃此劫，藉此了債還業而已。先生您本來也在劫數之內，因您居官不貪，這次得以從寬，只是傷了腿腳。

總之，上天的賞罰，慎之又慎，絕不偏私。既沒有無妄的災禍，也沒有倖免的道理。理曉這些因果，希望您以後勉力做個好官，將來一定會升到按察使的官職。」

牛樹梅豁然開朗，馬上致以歉意，然後辭謝而歸。醒來後，他四處查訪，果然找到了城隍神所說的節婦和郎中，他們確實全家安然無恙。因房屋矮小，他們的家被兩側的房屋遮蔽了，所以沒有被發現；那位賣油糍的老婦人，經多次查找，後來在房屋椽子支撐形成的一個角落裡，也被發現了。

牛樹梅向她詢問，老婦人說平時在這裡賣油糍，凡遇老弱殘疾，即使錢不夠她也賣給他們，偶爾還會施捨油糍，不要他們一文錢。地震前一兩天，買油糍的人忽然多了起來，於是她帶著孫子連夜趕做油糍。那天突然地震，祖孫二人被壓在倒塌的房屋下無法出去，三天都沒有得到救助，幸虧有很多油糍充飢，沒想到竟然活了過來。

牛樹梅大為驚奇，他自咎德薄，不能庇護百姓，遂以民眾疾苦為重，幫助他們重建家園，並捐銀1500兩安置災民。從此他更加深信因果，修省自己，勉力秉公廉政，案無留牘，訟無冤獄，民隱無不達，咸愛戴之，當地百姓稱他為牛青天，他果然升職為四川按察使，當地百姓喜相告曰：「牛青天再至矣！」

世間萬事萬物皆有因緣，從現代科學角度講，地震是一種地質變化現象，但其根本的內因，則是眾生業力所感，人間天災，其實絕大部分也都是人無德所致的人禍。

一切自然災害，都與人前生今世的積累有關，其中因果玄奧複雜，不是普通人憑經驗或學識就能妄加揣測論斷的，世間看似雜亂無序、偶然隨機，其實一切都有安排，「不是不報，時候未到」，為人間一場地震，冥界竟然籌措了五十年。而若想在災變中轉危為安，諸惡莫作、眾善奉行、三時自省、大悲為本才是最有效的方法。

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