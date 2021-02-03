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【方圓公關人生@iM網欄】 危機製造者的危機處理　沽空機構末路？

名人薈萃 16:57 2021/02/03

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沽空機構Citron Research（香櫞研究）高調唱淡遊戲驛站GameStop（GME.US）股票，結果「激嬲」美國討論區Reddit的網民，號召大量散戶買入GME股份，眾志成城下活生生挾高股價，香櫞研究投降，對沖基金Melvin Capital帳面損失更可能高達200億美元，何其慘烈。

散戶決戰沽空機構，情節前所未有兼高潮迭起，市場認為這場「軋空戰」（short squeeze）帶來的重要訊息是：時代不斷在變，星火可以燎原，散戶不會隨波逐流大戶亦並非「大晒」，而社交媒體的傳播能力固然無遠弗屆，原來凝聚力更是非常驚人。曾幾何時，沽空機構作為「危機製造者」，導致港股市場風聲鶴唳，亦令很多被「點名」的上市公司疲於招架，急忙處理危機，如2012同為香櫞研究就曾狙擊內房巨頭中國恒大（3333.HK）（及後於2016年被證監會裁定為市場失當行為，自此沽空機構對港股的「威脅」及影響力稍退），結果今日君體也相同，輸錢兼被美國散戶提出集體訴訟，指控其剝奪散戶投資權利、違反顧客協議及金融業規定，以及干預自由市場。

面對如此特大危機，香櫞研究反應是：平淡倉找數、宣布不再發表GameStop的沽空報告、表示未來將專注為投資者提供長期及具備回報潛力的投資機會，變身正常的股票研究部門，姑勿論訴訟結果如何，當機立斷投降兼蟄伏，潛龍勿用，也算是面對危機的良策。

事件觸發了香櫞研究的危機，但同時亦引起國會對金融市場上不道德行為的關注，這裏「不道德」行為是指甚麼？是利用沽空報告在股票市場獲利？是創辦人Andrew Left連日受到網絡攻擊以及子女被騷擾？抑或是指社交（投資）群體在股票市場集結並利用相同訊息／信念而形成的投資行為？當市場失焦，仍然陶醉於民眾力量戰勝大戶的美好的同時，已然不察覺當金融投資一旦變成社交行為或由社交活動主導，可能會變成另一危機？

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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撰文 : 周子龍

欄名 : 方圓公關人生

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