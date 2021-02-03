【情人節】信和集團推情人節活動　4000平方米LED幕牆展示愛的宣言

▲ 信和集團旗下位於尖沙咀佔總面積4,000平方米的外牆，設有巨型示愛LED幕牆。

今年情人節在大年初三，信和集團推出「Love in the City」的會員專屬活動。在集團旗下總面積4,000平方米、位於尖東海旁的尖沙咀中心及帝國中心外牆，設有巨型示愛LED幕牆，向心中最愛送上1分鐘愛的宣言。集團旗下位於尖沙咀佔總面積4,000平方米的外牆，，設有巨型示愛LED幕牆。

活動日期於2021年2月12日至2月15日（大年初一至初四）進行。S+ REWARDS會員可於2月1日下午1時正至2月7日晚上11時正，到手機應用程式以150點數登記活動。會員只需要填寫接收對象名字，選擇情人節或農曆新年祝福句子。並填寫申請原因，即有機會參加是次活動。

【農曆新年】ifc商場設新年花藝裝置 以IG濾鏡與舞獅互動打卡（多圖）

【消費優惠】新一年優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

另外，今年信和集團商場與無國界義工合作，為年過60歲的長者舉辦「跨世紀長者婚禮」。更會為結婚50年的金婚長者，製作巨型LED幕牆愛的宣言。有興趣可致電5201 3512查詢及登記。

責任編輯：馬意文