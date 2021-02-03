4年多前幸運抽中居屋　現為移民要賣樓　帳面賺260萬走人

居屋認購者眾，不少網民坦言，抽中新居屋，就如中六合彩般難。及至近日，有居屋業主為了移民，只好出售4年前得來不易的居屋單位，現帳面勁賺逾260萬元走人。

中原林金葆說，天水圍屏欣苑B座高層6室，實用面積570平方呎，三房套房間隔，業主因移民，上月於綠表市場以550萬元放盤，終減價4萬元，以546萬元易手，實用呎價9,579元。代理續說，新買家為外區上車客，鍾情屏欣苑毗鄰西鐵站，而且樓齡新，見上址間隔實用，價錢合預算，故即睇即買。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

資料顯示，原業主於2016年8月，以285.87萬元綠表形式一手購入單位，自住4年多轉售，現帳面賺260.13萬元，物業期內升值91%。

屏欣苑設有3座，提供2,409伙單位，面積約376至574平方呎。項目最大賣點是交通方便，坐落天水圍西鐵站旁，而且附設街市、商舖及籃球場等設施。

【有相睇】高層連天台不用650萬 上車客驚「執輸」即撲入市 代理：市區無類似價錢單位【下一頁】

延伸閱讀 2021年焦點新盤

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機