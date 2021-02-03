  • 21°C
香港時間 : 2021203日 (三) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【米粉無得用Google App】中國小米手機新版MIUI　無法正常安裝Google GMS

科技 15:47 2021/02/03

分享：

近日有中國小米用戶發現，中國小米手機的新版 MIUI 12.5 無法正常安裝 Google行動服務（GMS），受到影響手機包括Redmi K30（圖）、Redmi 10X 5G等。

小米去年底公布自家生態系統MIUI 12.5版本，近日有中國小米用戶發現，中國小米手機的新版 MIUI 12.5 無法正常安裝 Google行動服務（GMS），即無法順利使用主流的 Google App，包括 Google Play Store、Gmail、YouTube等。

據科技媒體《IT之家》引述中國小米的解答組人員回應，指：「MIUI 國內版出於合規原因，未預置Google 服務框架的機型，不再支持自行安裝GMS服務。」

【平買iPhone】蘋果海外官網賣翻新版iPhone 11系列　iPhone 11 Pro Max平近1200元

【小米旗下】5G機紅米Note 9T早鳥優惠搶攻市場　設雙版本、售1890元起

報道指，目前受到影響的中國版手機，至少包括 Redmi K30、Redmi 10X 5G 等，惟未有官方列出具體的受影響機款詳情。

本網亦正向香港小米查詢，今次事件會否影響香港市場的小米手機用戶。不過據悉香港市場所售小米手機為國際版，估計不受影響。

【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色

責任編輯：張寶燕

相關文章

【華為手機】華為正式宣布　摺疊旗艦手機Mate X2於本月22日登場
今日
【華為手機】華為正式宣布　摺疊旗艦手機Mate X2於本月22日登場
【IG新功能】Instagram增「最近刪除」　回顧已刪內容、隨時復原
今日
【IG新功能】Instagram增「最近刪除」　回顧已刪內容、隨時復原
【全新設計】亞馬遜第二總部建築設計曝光　擬創2.5萬個就業機會
今日
【全新設計】亞馬遜第二總部建築設計曝光　擬創2.5萬個就業機會
香港 中國 5G Google 小米 Gmail YouTube Google Play

下一篇文章

【IG新功能】Instagram增「最近刪除」　回顧已刪內容、隨時復原
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone】傳新一代iPhone SE仍搭載A13晶片　配備5.4吋打孔屏幕
【iPhone】傳新一代iPhone SE仍搭載A13晶片　配備5.4吋打孔屏幕
【iOS更新】蘋果釋出iOS 14.5開發者beta測試版　允許用戶透過Apple Watch解鎖iPhone
【iOS更新】蘋果釋出iOS 14.5開發者beta測試版　允許用戶透過Apple Watch解鎖iPhone
【iPhone】新一代iPhone將結合屏下指紋辨識技術　同時支援Touch ID及Face ID功能
【iPhone】新一代iPhone將結合屏下指紋辨識技術　同時支援Touch ID及Face ID功能
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【自動駕駛】無人駕駛的士Auto X　率先開放深圳民眾試乘
【自動駕駛】無人駕駛的士Auto X　率先開放深圳民眾試乘
蘋果新增iCloud password插件　助Chrome瀏覽器用戶輕鬆更新網站密碼
蘋果新增iCloud password插件　助Chrome瀏覽器用戶輕鬆更新網站密碼