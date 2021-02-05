【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言

▲ 近日有中國小米用戶發現，中國小米手機的新版 MIUI 12.5 無法正常安裝 Google行動服務（GMS），受到影響手機包括Redmi K30（圖）、Redmi 10X 5G等。

【2月5日更新】小米發言人最新在官方微博發聲明指，有關小米手機不再支援Google行動服務（GMS）的報道純屬謠言，國際版機款不受影響，部中國機款系統已預裝GMS框架，也不受影響。

惟對於系統沒有預裝GMS框架的機款，小米表示，今後不再特殊支援用戶自行安裝GMS，未來會增加更多機型的GMS預裝來滿足需求。

此外，小米在聲明中又表示，小米社區的解答組是熱心米粉組成的，不代表官方發言。

【2月3日】小米去年底公布自家生態系統MIUI 12.5版本，近日有中國小米用戶發現，中國小米手機的新版 MIUI 12.5 無法正常安裝 Google行動服務（GMS），即無法順利使用主流的 Google App，包括 Google Play Store、Gmail、YouTube等。

據科技媒體《IT之家》引述中國小米的解答組人員回應，指：「MIUI 國內版出於合規原因，未預置Google 服務框架的機型，不再支持自行安裝GMS服務。」

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報道指，目前受到影響的中國版手機，至少包括 Redmi K30、Redmi 10X 5G 等，惟未有官方列出具體的受影響機款詳情。

本網亦正向香港小米查詢，今次事件會否影響香港市場的小米手機用戶。不過據悉香港市場所售小米手機為國際版，估計不受影響。

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責任編輯：張寶燕