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印度醫護誤將酒精搓手液當疫苗　至少12名兒童被送院

環球政經 19:25 2021/02/03

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印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）有醫護誤把酒精搓手液當成脊髓灰質炎疫苗給兒童滴服，目前最少有12名小朋友被送入醫院。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單：【下一頁

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據《CNN》報道，事故發生在亞沃德馬爾（Yavatmal）的一間醫療中心，當日（1月31日）為脊髓灰質炎疫苗全國接種日。其中一名兒童接種後，出現和嘔吐徵狀後，令該事件被曝光。由於醫護人員誤把酒精搓手液當成脊髓灰質炎疫苗給兒童滴服，而事件發生。

亞沃德馬爾高級官員潘查爾（Shrikrishna Panchal）表示，所有的孩子都已經被送至該地區的政府醫學院，情況穩定。他續指，已下令對三名醫護人員進行調查，其中包括在場的一名醫生。

周日，印度衛生及家庭福利部於周日（31日）起，展開為期三天小兒麻痺症疫苗接種活動。脊髓灰質炎（小兒麻痺症）曾經是一種常見的病毒，在一些幼兒中，病毒可影響神經並導致肌肉無力或癱瘓，目前希望可以透過接種作預防感染

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責任編輯：黎淑雯

 

 

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