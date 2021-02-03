  • 17°C
香港時間 : 2021204日 (四) 04:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DONKI小西灣】 DONKI藍灣廣場店開幕　一文睇清開店優惠

商業 15:39 2021/02/03

分享：

DON DON DONKI的小西灣藍灣廣場店於2月4日正式開幕，由當日起，有一系列優惠及活動，包括開店優惠、大送限量版布袋、利是封等。

【日本和牛】日機構推廣和牛　指定80商戶購物兼掃二維碼　免費獲日本和牛一客

開店優惠由2月4日起至2月21日，覆蓋零食、新鮮食品、美妝產品等。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

精彩活動：

  • 2月4日至7日即場下載 DON DON DONKI App 並登記成為會員，即送禮品一份
  • 2月4日至8日，每日首200位顧客消費滿$600，送限量版布袋1個。
  • 2月4日至11日，於藍灣廣場店消費滿港幣$600或以上之DON DON DONKI App會員，即可免費換領限量版DONKI利是封乙份（共10個）。
  • 2月28日晚上10時或之前，集齊藍灣廣場店及任何3間DON DON DONKI分店印花，可於藍灣廣場店顧客服務部換取小禮物一份
  • Donpen於2月4日早上10時至下午6時、2月5至7日中午12時至下午6時，將會不時現身，顧客可一同拍照留念。

【疫市開店】Pure Fitness進駐K11 MUSEA　全球最大旗艦店飽覽維港景色（多圖）

【農曆新年】新地12商場推賀年活動　料營業額按月增5%至8%

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【疫市開店】Pure Fitness進駐K11 MUSEA　全球最大旗艦店飽覽維港景色（多圖）
2021/02/03
【疫市開店】Pure Fitness進駐K11 MUSEA　全球最大旗艦店飽覽維港景色（多圖）
【日本和牛】日機構推廣和牛　指定80商戶購物兼掃二維碼　免費獲日本和牛一客
2021/02/03
【日本和牛】日機構推廣和牛　指定80商戶購物兼掃二維碼　免費獲日本和牛一客
【農曆新年】ifc商場設新年花藝裝置　以IG濾鏡與舞獅互動打卡（多圖）
2021/02/03
【農曆新年】ifc商場設新年花藝裝置　以IG濾鏡與舞獅互動打卡（多圖）
【新冠肺炎】部份體育場所2月4日重開　網購平台最快預訂日期為2月6日
2021/02/03
【新冠肺炎】部份體育場所2月4日重開　網購平台最快預訂日期為2月6日
著數優惠 食品 美妝 零食 小西灣 藍灣廣場 Island Resort Mall
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【DONKI小西灣】 DONKI藍灣廣場店開幕　一文睇清開店優惠
【DONKI小西灣】 DONKI藍灣廣場店開幕　一文睇清開店優惠
【零售寒冬】零售協會：限聚令不減街上人流　惟市民削不必要消費
【零售寒冬】零售協會：限聚令不減街上人流　惟市民削不必要消費
【逆市開店】太古「FRESH新鮮生活」投資額逾4000萬元　每日人流量逾2萬表現理想
【逆市開店】太古「FRESH新鮮生活」投資額逾4000萬元　每日人流量逾2萬表現理想
【新冠肺炎】部份體育場所2月4日重開　網購平台最快預訂日期為2月6日
【新冠肺炎】部份體育場所2月4日重開　網購平台最快預訂日期為2月6日
【附申請連結】新職位薪金資助計劃即日接受申請　每月最多資助1萬元或人工50%
【附申請連結】新職位薪金資助計劃即日接受申請　每月最多資助1萬元或人工50%
【5G商場】新地夥SmarTone建5G智慧商場　新都會廣場引入智能機械人及智慧洗手間
【5G商場】新地夥SmarTone建5G智慧商場　新都會廣場引入智能機械人及智慧洗手間