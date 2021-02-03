【DONKI小西灣】 DONKI藍灣廣場店開幕　一文睇清開店優惠

DON DON DONKI的小西灣藍灣廣場店於2月4日正式開幕，由當日起，有一系列優惠及活動，包括開店優惠、大送限量版布袋、利是封等。

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開店優惠由2月4日起至2月21日，覆蓋零食、新鮮食品、美妝產品等。

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精彩活動：

2月4日至7日即場下載 DON DON DONKI App 並登記成為會員，即送禮品一份

2月4日至8日，每日首200位顧客消費滿$600，送限量版布袋1個。

2月4日至11日，於藍灣廣場店消費滿港幣$600或以上之DON DON DONKI App會員，即可免費換領限量版DONKI利是封乙份（共10個）。

2月28日晚上10時或之前，集齊藍灣廣場店及任何3間DON DON DONKI分店印花，可於藍灣廣場店顧客服務部換取小禮物一份

Donpen於2月4日早上10時至下午6時、2月5至7日中午12時至下午6時，將會不時現身，顧客可一同拍照留念。

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責任編輯：葉泳珊