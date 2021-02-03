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【誠哥出手】李嘉誠立春日為醫護送暖 大派心意卡及百佳200元現金券 9.7萬位醫管局人員受惠

環球政經 16:21 2021/02/03

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新冠肺炎疫情持續反覆，本港醫護已辛苦抗疫多時，一向對醫護人員十分支持的長和系資深顧問李嘉誠，旗下李嘉誠基金會趁今天立春之日，為全港醫護人員送上禮物。


李嘉誠基金會於面書專頁中表示，李嘉誠在立春日給香港醫護送上春天的禮物，醫管局全體9萬7千人員手持由李嘉誠基金會送上的心意卡，由2月8日至5月31日，即可在全港百佳店鋪換取及使用200元現金券。 

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李嘉誠以《感恩﹒感激》 為題，表示：


「謝謝您們一直守護香港人的健康，
我與全港市民一樣，
內心都為您們鼓掌﹗
一點心意，與您共勉。」

最後下款更是「➕✖️心上人」；同時也加上「心有醫護」、「心有香港」、「感恩感激」及「平安迎牛」等標籤。
 
李嘉誠已不止一次為本港醫護送上祝福，早於去年4月13日、復活節長假期最後一天，李嘉誠基金也於面書專頁出帖，上載一條數秒的短片，李嘉誠在陽光普照下現身，高舉大拇指撐醫護，當時他舉起大拇指並講了一句話：「香港醫護好嘢！」，向每一位醫護人員道謝。

【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅，詳見【下一頁


事實上，李嘉誠基金會早於去年初疫情最嚴峻時，從加拿大戴爾豪斯大學（Dalhousie University）微生物與免疫學院助購的高規格防護衣，及阿聯酋贈送的N95醫療口罩，已陸續運抵香港，並按醫管局統籌向醫護前線送上。

基金會也於去年2月於全球搜購口罩和防護物資，向多個社福機構及長者院舍派送至少25萬個口罩，受惠人士包括院舍長者、護理員、基層病人及照顧者等。

 

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記者：陳詠妍

大學 疫情 基金 李嘉誠 李嘉誠基金會 新冠肺炎疫情

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