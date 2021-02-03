【轉數快】轉數快上月新增90萬個帳戶 累計777萬個戶口

▲ 市料新春後轉數快上客量再升，因銀行猛谷電子利是。

快速支付系統轉數快（FPS）發表最新數據，截至今年1月底止，累計共有逾777萬個帳戶登記，再創新高，按月增加近90萬個戶口新登記，錄得13%升幅。專家認為，疫情下令轉數快逆轉商機。

單以去年計，轉數快共有近688萬個帳戶，一年已新增290萬帳戶，或升17%，累計涉及1.7億宗實時交易，涉資約2.1萬億元。甫踏入2021年，上月份已急增89.5萬個帳戶，當中17.7萬個是以身份證綁定銀行帳戶。

業界點出3大主因，料今年的上客量或雖稍為放緩，但相信仍穩步上升，包括：1、電子利是：今天（2月3日）正值立春，按農曆的曆法計算，踏入送鼠迎牛的新歲，金管局鼓勵市民在疫下以轉數快派利是，相信長輩也響應鄭裕玲(DoDo姐)的宣傳呼籲，「派電子利是，過數話咁易」。大小銀行亦猛谷遙距利是，如中銀香港（02388）的Phone利是，有機會賺大利是，連同恒生（00011）及花旗亦玩大抽獎送8888元等。市料不少老友記開轉數快戶口，以便作財神大派利是，又可博賺盡銀行猛谷「牛年勁抽」着數。

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2、轉數快漸普及化：正因疫市長達逾年，老中青族早已適應數碼化生活，不少市民以轉數快繳費，政府部門如稅務局及水務局等，也接納這線上繳款，早前政府向立法會提交文件指，以此方式向政府繳付費用已達176萬宗，涉資21億元。再者，市場消息指，政府網頁上使用所需繳費服務，日後或允更多轉數快付款。

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3、新增功能：去年12月金管局作相關的系統提升更新後，支援消費者以身份證號碼綁定銀行戶口，為政府發款、以至銀行出糧等鋪路。自去年12月6日推升級版後，一個多月已逾17萬個帳戶登記，凸顯電子過數愈來愈受歡迎。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪