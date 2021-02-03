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【Clubhouse爆紅】語音社交平台Clubhouse掀熱潮　同名程式遭誤認惹負評被迫暫時下架

科技 16:45 2021/02/03

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在使用者爭相下載Clubhouse程式時，另一同名的專案管理軟件Clubhouse Software卻遭誤認，被不少用戶負評指責，令Clubhouse Software創辦人不得不暫時將程式從Google Play下架。

在「社交移民潮」出現後，不少新興的社交平台陸續浮面，其中包括連Tesla創辦人Elon Musk都大力推薦的語音社交平台Clubhouse，更是引起廣泛討論。在使用者爭相下載Clubhouse程式時，另一同名的專案管理軟件Clubhouse Software卻遭誤認，被不少用戶負評指責，令Clubhouse Software創辦人不得不暫時將Clubhouse Software從Google Play下架。

【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港

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據外媒9To5Google報道指，Clubhouse近日掀起熱潮，推出短短不到一年時間用戶數已超過200萬人，而且仍有大批想要加入的使用者仍在等待。不過，由於Clubhouse程式目前只支援iOS平台，在Android平台上出現另一款同名的專案管理程式Clubhouse Software，令不少Android用戶誤會下載了Clubhouse Software後，在Google Play上留下了1顆星的評價，甚至批評它是假的語音社交程式。

Clubhouse Software創辦人Kurt Schrader更指出，由於不少使用者下載了程式，發現並非聊天程式而向該企發出投訴甚至責罵。因此他無奈宣布，將會將Clubhouse Software從Google Play下架，等風頭過了再重新將它上架。

值得一提的是，Clubhouse的熱潮不僅牽連Clubhouse Software，也令一間同名的社交媒體廣告及行銷公司Clubhouse Media Group在美國OTC市場上交易，股價上漲了152%。

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責任編輯：曾曉汶

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