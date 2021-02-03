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【TSLA】Tesla上海超級工廠項目環評獲批　可隨時動工

股市 15:11 2021/02/03

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Tesla(美：TSLA)上海超級工廠項目（一期）第二階段環評報告已經獲批。

內地媒體報道，Tesla（美：TSLA）上海超級工廠項目（一期）第二階段環評報告已經獲得臨港地區開發建設管理委員會的許可，這意味工廠的動工建設啟動在即。

內地網傳假消息稱Tesla將入股比亞迪　比亞迪否認【下一頁】

Tesla 上海工廠（一期）第二階段環評報告在今年1月22日至28日期間公示，公示期結束次日便獲批許可。環評報告顯示，該工廠一期第二階段的建設內容為提升Model 3車型產能，以及新增Model Y、Model 3及相關衍生車型生產。

環評報告並未披露上海超級工廠第二階段的投資總額和動工、竣工時間，不過提到第二階段將分成A、B兩個階段實施和驗收，其中B階段的主體工程在現有新車型先期啟動項目中已建成的試驗設備的基礎上進行擴建，形成完整的兩條生產線，滿足新能源車整車生產的需求。

早前Tesla在公布去年第四季度財報時透露，目前上海超級工廠Model 3的周產能提升至5000輛，年產能高達25萬輛，於去年年底開始生產的國產Model Y目前正滿負荷生產，預計年產能將達到20萬輛。

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編輯：吳敏芳

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 新能源 上海 Tesla

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