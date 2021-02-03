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【疫市開店】Pure Fitness進駐K11 MUSEA　全球最大旗艦店飽覽維港景色（多圖）

商業 15:05 2021/02/03

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第四波疫情仍然反覆，限聚令延長至年初六。受停業令影響，早前Pure Fitness裁減部份香港員工。不過，今日PURE Fitness卻宣布將會在年中進駐K11 MUSEA，開設全球最大的分店。

【新冠肺炎】部份體育場所明日重開　網購平台最快預訂日期為2月6日

PURE Fitness計劃今年中在K11 MUSEA開設健身中心旗艦店，樓高兩層，實用面積逾30,000平方呎，是PURE Fitness全球最大的分店。

PURE Fitness at K11 MUSEA的全新旗艦店特設下身訓練專區Booty Zone、戶外訓練區，以及全港PURE Fitness分店中最大、佔地達3,800平方呎的自由重量訓練區。

    點擊圖片放大
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香港首見訓練架　保社交距離

另有表現訓練區，則專門為提升速度、爆發力及靈活度而設，當中30米長的運動草皮，並配備Run Rocket等跑步專用的阻力訓練器材。人造草坪旁亦設置香港首見的SORINEX訓練架組合，用家可進行系統化的適應性訓練之餘，同時與人保持社交距離，減少場內走動、觸碰的器材數目及與其他使用者接觸的機會。

PURE Fitness at K11 MUSEA特設體操動作訓練區，供運動人士改善柔軟度、肌力及關節活動範圍。該區安裝了牆架、用於訓練平衡力的扁帶，以及只有部分PURE分店提供的攀爬架，持卡人亦可運用這裡的器材與教練進行拳擊及踢拳訓練。

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責任編輯：葉泳珊

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