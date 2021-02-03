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【大行報告】野村首評呢隻物管股 揀作行業首選　評級買入 目標價潛在升幅近4成

股樓投資 15:44 2021/02/03

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野村發表報告，首次覆蓋融創服務（01516），並揀作為行業首選，予「買入」評級，目標價32元。

融創服務周三（3日）報23元，升6.7%，成交額1.2億元，較目標價潛在升幅39%。

【大行點睇】1月成交兼換手率大增 大摩調高港交所目標價 【見下頁

報告指出，融創服務為該行內地物管行業首選，值得較同業有估值溢價，主因其結合擁有母公司的強勁支撐，而帶來的盈利增長前景以及來自第三方合同的增長潛力的特性，預期其管理面積於2020年至2022年之預測年復合增長率達36%。

融創服務早前發出盈喜，預期截至去年12月底止年度純利按年增長超過120%，主要由於集團在管建築面積大幅增加及社區增值服務的發展帶來收入的大幅增加，以及積極採取降本增效的舉措帶來的盈利水平的提升。

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記者：李兆明

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