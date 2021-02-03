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【零售寒冬】黑石擬從陳志明收購FANCL亞洲業務　涉資近47億

股市 15:55 2021/02/03

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陳志明旗下的CMC Holdings是Fancl日本以外的獨家代理商，現已營運25年。

商人陳志明旗下CMC Holdings 去年傳出有意出售日本護膚品牌「FANCL」的亞洲經銷業務。外電最新引述消息報道，黑石（Blackstone）正就收購與CMC Holdings 獨家洽談，交易作價有望達6億美元（約46.5億港元）。CMC Holdings 目前有FANCL在日本以外亞洲獨家代理權。

CMC據報期望可於2021年第一季內完成交易。

FANCL亞洲傳有意賣盤，詳情可看﹕【下一頁】

CMC Holdings 去年已部署FANCL亞洲賣盤，當時報道指，CMC Holdings計劃出售對象為戰略投資者或私募股權公司，一度有傳交易作價或達10億美元（約78億港元）。

陳志明旗下的CMC Holdings已營運25年，CMC在日本以外的亞洲地區經營超過240間FANCL分店，其中在中國有190多間。現時公司旗下共有約1,300名員工，去年收入超過2.5億美元（約19.4億港元）。

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編輯﹕賴奕羚

亞洲 日本 化妝 收購 品牌 零售
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