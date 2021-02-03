【港交所股價】大摩調升港交所目標價至600元　3理由看好北水續湧港、最牛達810元

▲ 摩根士丹利唱好港交所將受惠於北水持續湧港，將目標價由430元上調至600元。（資料圖片）

北水持續湧港，券商摩根士丹利最新將港交所 （00388） 目標價上調40%至600元，是不足7個月以來第二次上調港交所目標價，形容港交所較預期更早達至「最佳情境（Blue Sky Scenario）」，同時更新最樂觀情境下港交所或升至810元，又列出三大理由看好北水會持續湧港，帶動港交所盈利及估值俱升。

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港交所最新報523元，升0.38%或2元，成交17.8億元。摩根士丹利去年7月中，因應中國經濟反彈利好港交所流動性改善，將目標價由345元上調至430元。相隔半年後，再度將目標價上調至600元，重申「買入」評級。

大摩指出，中國家庭的財富效應強勁，而且人民幣升值均是港交所股價近月跑贏的主要動力，亦預期2021年將會持續利好，尤其是今年以來的南下資金淨流入已達到3,300億元，佔整體成交約3成。

即使未來北水南下速度可能有別，但大摩仍然預期會繼續，主因：1）在港上市的股份吸引力日增、2）人幣升值促進更多跨境資金流，以及3）預期內地家庭財務資產增長較預期更強。

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編輯：趙穎妍