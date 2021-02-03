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【港交所股價】大摩調升港交所目標價至600元　3理由看好北水續湧港、最牛達810元

股市 14:25 2021/02/03

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摩根士丹利唱好港交所將受惠於北水持續湧港，將目標價由430元上調至600元。（資料圖片）

北水持續湧港，券商摩根士丹利最新將港交所 （00388） 目標價上調40%至600元，是不足7個月以來第二次上調港交所目標價，形容港交所較預期更早達至「最佳情境（Blue Sky Scenario）」，同時更新最樂觀情境下港交所或升至810元，又列出三大理由看好北水會持續湧港，帶動港交所盈利及估值俱升。

港交所股價｜北水曾單日買貨192億　高盛再升目標價｜【下一頁】

北水愛股｜高盛列19隻港股跑贏　北水吸資規模或高達7300億元｜【下一頁】

港交所最新報523元，升0.38%或2元，成交17.8億元。摩根士丹利去年7月中，因應中國經濟反彈利好港交所流動性改善，將目標價由345元上調至430元。相隔半年後，再度將目標價上調至600元，重申「買入」評級。

大摩指出，中國家庭的財富效應強勁，而且人民幣升值均是港交所股價近月跑贏的主要動力，亦預期2021年將會持續利好，尤其是今年以來的南下資金淨流入已達到3,300億元，佔整體成交約3成。

即使未來北水南下速度可能有別，但大摩仍然預期會繼續，主因：1）在港上市的股份吸引力日增、2）人幣升值促進更多跨境資金流，以及3）預期內地家庭財務資產增長較預期更強。

相關文章：

【北水資金】大摩：北水全年淨流入料逾1萬億元　內地互惠基金最牛料買入逾7000億元港股

【港版漲停】華晨中國傳獲一汽洽購午後大升兩成　觸發「冷靜期」暫停交易5分鐘

 

編輯：趙穎妍

 

港股 香港交易所（00388） 經濟 香港交易及結算所有限公司 人民幣 吸資 成交 中國 買入 目標價

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