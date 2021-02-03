【買樓理財】年青夫婦不忿租金年年加　為求划算即買樓上車　到底買樓還是租樓好？

疫情肆虐一年，改變樓市生態，其中樓市小陽春更提早出現，在此氣氛下，買家加快入市。中原陳思麗說，天水圍嘉湖山莊上月共錄63宗成交，創一年半的單月新高，又說在低息環境下，租轉買的成交一直增加。

陳思麗說，嘉湖山莊美湖居7座高層C室，實用面積544平方呎，三房間隔，裝修企理，而且景致開揚，原叫價610萬元，終減價5萬元，以605萬元易手，實用呎價11,121元。

她續說，買家是年青夫婦，在區內租樓數年，眼見租金年年升，長遠計並不划算，而最近疫情轉穩，故即買樓上車。資料顯示，原業主於2009年4月，以133萬元買入單位，持貨約11年，現帳面賺472萬元，物業期內升值3.5倍。

買樓好壞處

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租樓好壞處

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