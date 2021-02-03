▲ 【北水資金】大摩：北水全年淨流入料逾1萬億元 內地互惠基金最牛料買入逾7000億元港股

北水今年南下速度加快，今年首20個交易日累計已淨流入約400億美元。券商摩根士丹利認為，北水未來流入速度雖仍然強勁，但料趨勢相對平緩，相信全年南下資金淨流入1300億美元（逾1萬億港元），是完全有可能的事。

大摩指，全年淨流入1300億美元的預測，是基於內地互惠基金及機構投資者的購買力，以及資本帳流入流出的估算。

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按基本情況預測，內地互惠基金今年料可買入總值400億至650億美元的港股，而最牛情況下，互惠基金買入港股的金額或高達900億美元（約7020億港元）。至於其他機構投資者及零售投資者，他們經港股通渠道買入的港股金額，料達600億美元。

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編輯：陳韻妍