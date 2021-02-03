《執屋》獨居港女雜物亂擺 衣服堆滿地下 雪櫃入面有包米 床底暗格有驚喜？！

一個人生活需要顧及的事很多，有時候可能會沒有空餘時間執屋。ViuTV節目《執屋》來到最終回，節目組這次到訪了獨居的Melody。Melody開始獨居生活兩年半，但因為懶而把雜物隨意擺放。看見一屋凌亂，連朋友Albee都大呼：「都幾震撼！」

《執屋》新手媽媽儲物成狂 雜物逼爆工人房 幾支筆都唔肯掉？！ 【下一頁】

一進門就看到就看到餐枱放滿文件、手袋、清潔劑、銀包等。主持人阿橙也不禁吐嘈：「餐桌也變成『多功能』了。」Melody亦稱自己因為喜歡「電視撈飯」的關係，平常吃飯的位置已經移至電視機前的桌子。

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接著主持人走到餐枱附近的開放式廚房，發現廚房堆滿一層層的廚具和碗碟，小占更發現一個佈滿啡色污漬的電水壼，不禁詢問：「你是不是平日喝醉後就會把嘔吐物吐下去？」但Melody就應為不是大問題，反駁道：「表面骯髒而已。」之後主封人打開雪櫃，發現雪櫃裏有一包米，Melody解䆁這是自己想的方法，稱可以防潮。

另外，Melody亦較為「大頭蝦」，在洗衣機及大門位置能看到Melody用來提醒自己的便利貼，甚至一年前提自己面試要帶的東西的便利貼，至今都未仍撕走。

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之後來到Melody的房間，一進房間就看見原本應在衣櫃內的衣服堆滿地下，而衣櫃上格則用來放書，而床頭櫃亦放滿香水、飾物、護膚品和其他雜物。

《執屋》電影迷斷捨離困難 雜物多到書櫃都變型 主持人：好似教仔咁勸導佢 【下一頁】

開始收拾衣服時，主持人就建議如要保留的衣服可以先按季節和款式分類。收拾過程中，阿橙亦提示房間裏還有一個儲物空間尚未用到，令Melody十分驚喜，大叫：「我想立刻放東西進去！」

原來該儲物空間就是床底的內側，因Melody的床下三個櫃桶只佔了半張床，所以床下空間還有一半可以使用，在移開床褥後，Melody立即興奮地叫道：「嘩，有三格！」

最後在主持人的幫忙下，客廳、廚房和房間都收捨乾淨，主持人在收捨途中發現廚房的收納空間不足，亦送上一個三層收納櫃給Melody。

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責任編輯：黃苑筠