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【BLM】Google為商店增「黑人經營」標籤 支援黑人社會

環球政治 14:16 2021/02/03

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去年美國黑人男子弗洛伊德被遭白人警員跪頸致死事件，引發多次衝擊美國及全球的反種族歧視示威，繼而出現「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）平權運動。Google為支持黑人社會，會在Google「搜尋」、「購物」及「地圖」頁面上，把由黑人經營（Black owned businesses）的商店加標籤，協助用戶更輕鬆地在黑人經營的商店中，查找及購買商品。

美國科技網站CNET報道指，在過去的12個月，Google在「黑人擁有的企業」（Black owned businesses）搜尋量勁增600%。不過，在新冠疫情打擊下，美國有41%由黑人經營的商店需關門。

英國每日過萬人入境可避過隔離 政府捱轟 【下一頁】

Google正在以新的方式，來幫助用戶支持黑人經營的商店。早在去年7月開始，已獲Google驗證的美國商店，可在其資料中添加為「黑人經營」的屬性，以便用戶在通過Google「搜尋」及使用「地圖」頁面時可以看到。

Google在本周將「黑人經營」的屬性到「購物」頁面，預計在未來幾個月內，美國所有商店都可以使用此功能。

責任編輯：林嘉莉

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