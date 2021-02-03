【IG新功能】Instagram增「最近刪除」　回顧已刪內容、隨時復原

▲ IG正推出一項新功能「最近刪除」（recently deleted），允許用戶查看已刪除的Post，包括照片、影片、IGTV、限時動態，將其還原。

各位Instagram（IG）用戶過往有試過錯手刪Post，或是被黑客盗用賬戶而被刪除內容？據外媒《The Verge》報道，IG正推出一項新功能「最近刪除」（recently deleted），允許用戶查看已刪除的Post，包括照片、影片、IGTV、限時動態，將其還原。

該IG最近刪除功能與蘋果iOS的相片（Photos）中最近刪除功能類似，可保留30天內刪除的照片或影片檔案，並可在期間選擇將檔案還原。不過在30天後，所有已刪除的內容將自動永久刪除。

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事實上，IG推出該新功能是主要是為了抵禦黑客獲得賬戶控制權，用戶將需要透過電郵確認自己是賬戶持有人，才可永久刪除或恢復內容。

雖然目前該新功能還未全面上線，不過未來用戶可以按照步驟：點擊IG右下角的個人資料圖示＞右上角的三線（Menu）圖示＞設定，找到最近刪除功能，再選擇想要恢復的內容。

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責任編輯：張寶燕