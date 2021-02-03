【英國疫情】每日過萬人入境可避過隔離 政府捱轟

▲ 外界批評英國政府的隔離措施，讓大量旅客入境英國後可避過隔離。

新冠肺炎疫情全球大流行，歐盟及多國相繼收緊出入境限制。英國目前每日有超過1萬名旅客入境，但大部分人無需接受額外檢測就可離開機場，英國政府也未有安排旅客入住隔離酒店檢疫。外界批評英國政府的隔離措施，讓大量旅客入境英國後可避過隔離。

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英媒《太陽報》報道，有數十名乘客由南非出發並於卡塔爾轉機，周二（2日）抵達英國倫敦希思路機場（Heathrow Airport）。據悉，英國政府官員本來計劃於本周採取措施，例如安排旅客入住隔離酒店，但可能會推遲至下周實施。

英國國會内政部專責委員會主席庫珀（Yvette Cooper）批評，英國政府未有為旅客入住隔離酒店制定時間表。庫珀指出英國在偵測出變種病毒後，旅客仍可從南非等高危地區入境，更可直接乘坐公共交通工具，也不需接受入境檢測和入住隔離酒店。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）就表示，政府已採取關鍵入境管制措施，限制來自南非、巴西、葡萄牙等高風險國家的旅客到訪。夏國賢同意自我隔離措施十分關鍵，政府正研究採取針對自我隔離採取進一步措施。

按照英國規定，乘搭飛機、火車或船的旅客要持離境前72小時新冠病毒檢測陰性結果，才可入境英國。即使旅客持有效陰性檢測證明，入境英國後仍要隔離10日。如旅客入境英國隔離5日後自費再進行新冠病毒檢測，隔離期有望可縮短一半至5日。

責任編輯：鄭錦玲