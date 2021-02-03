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加徵交易印花稅充庫房?　許正宇：須平衡港股市場競爭力

股市 13:36 2021/02/03

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許正宇回應加徵股票交易印花稅時指，需平衡市場發展，特別是與其他主要股票市場的競爭力。

新一份《財政預算案》將於2月24日公布，有市場意見指政府應考慮提高股票交易印花稅等稅項及擴闊稅基，以支持庫房收入。財經事務及庫務局局長許正宇表示，過去一直有檢討股票交易印花稅率，但要平衡市場發展，尤其是與其他主要股市間的競爭力。

許正宇書面回覆立法會議員提問時表示，股票交易印花稅是政府其中一個重要收入來源，在2019至20財年印花稅收入佔整體收入約一成，其中約一半來自股票交易印花稅。

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2020年，香港股市日均成交額達1,290億元，較按升超過48%，反映股票印花稅收入在2020至21財年繼續是重要的收入來源。

 

許正宇指，留意到分別有意見指，政府應調高股票交易印花稅率以增加庫房收入，以及要求政府調低、甚至取消股票交易印花稅，以刺激交投。

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他續指，政府在考慮股票交易印花稅率時，除考慮政府收入，亦要平衡市場發展，特別是維持市場競爭力。事實上，過去5年政府已先後就不同的投資產品類別提供印花稅寬免以促進發展，未來會繼續在平衡政府收入、推動市場發展、維持香港股票市場競爭力等因素下，審視股票交易印花稅率。

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