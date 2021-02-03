  • 21°C
香港時間 : 2021203日 (三) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大摩預料今年全年逾1萬億元北水吸港股

股樓投資 15:25 2021/02/03

分享：

摩根士丹利發表內地資本市場報告指，今年以來港股通南向資金已流入400億美元（3,101億港元），並預料2021年餘下時間會再流入900億美元（約6,976.2億港元），即預料全年「北水」流入港股的規模或可達到1,300億美元（約1.008萬億港元），料流入強勢可持續。

【滙豐控股5】滙豐續拓亞洲市場 泰國開展私人銀行業務  詳情請看[下一頁]

該行指，內地批出更多互惠基金及其他金融機構的購買額度，有助「北水」流入港股。按基本情境預測下，料內地在岸互惠基金今年或會購入介乎400億美元至650億美元（約3,101億至5,038億港元）的港股資產。

【異動股】內地投放儲備凍肉穩定供應 中糧家佳康急升近2成  詳情請看[下一頁]

大摩指，在最樂觀情境預測下，料內地在岸互惠基金今年或會購入價值約900億美元的港股資產。

港股通2021年來南向資金十大淨流入股份：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

【Nintendo】繼去年再次調整 任天堂上調年度純利潤至300萬港元

下一篇文章

【買樓理財】年青夫婦不忿租金年年加　為求划算即買樓上車　到底買樓還是租樓好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？