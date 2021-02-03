【大行點睇】大摩預料今年全年逾1萬億元北水吸港股

摩根士丹利發表內地資本市場報告指，今年以來港股通南向資金已流入400億美元（3,101億港元），並預料2021年餘下時間會再流入900億美元（約6,976.2億港元），即預料全年「北水」流入港股的規模或可達到1,300億美元（約1.008萬億港元），料流入強勢可持續。

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該行指，內地批出更多互惠基金及其他金融機構的購買額度，有助「北水」流入港股。按基本情境預測下，料內地在岸互惠基金今年或會購入介乎400億美元至650億美元（約3,101億至5,038億港元）的港股資產。

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大摩指，在最樂觀情境預測下，料內地在岸互惠基金今年或會購入價值約900億美元的港股資產。

港股通2021年來南向資金十大淨流入股份：

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