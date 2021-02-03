【港版漲停】華晨中國傳獲一汽洽購、午後曾升兩成　華晨澄清：不知悉報道來源（第三版）

▲ 華晨中國傳獲一汽洽購，午後股價急升一度觸發市調機制

華晨中國 （01114） 午後升幅突然急速擴大，於下午1時15分觸發市調機制（俗稱「冷靜期」），暫停交易5分鐘。華晨中國於5分鐘內由6.95元升至7.99元，觸發港股冷靜期門檻。外電引述消息指，一汽集團擬以72億美元收購華晨中國，擬以每股作價11元私有化華晨中國。

於冷靜期結束後，至下午3時35分，華晨中國升幅收窄至14%，暫報7.22元，成交14億元。華晨收市後發公告澄清，指留意到相關媒體報道，而根據公司作出一切合理查詢後，並不知悉媒體報道所載資料的來源。

華晨高層此前回應內媒：消息不實

此前，華晨集團回應內媒稱，留意相關報道，暫未有確切消息，已向管理人上報。另有內媒引述不具名核心高層指消息不實。

路透社報道指，央企背景的一汽擬收購華晨中國股份後私有化。華晨大股東華晨汽車集團去年陷債務違約危機，持有合資公司華晨寶馬股權的華晨中國一直被外界視為華晨汽車的套現對象。

一汽、寶馬暫未有回應報道。

華晨集團前董事長受查 涉「嚴重違紀違法」 集團破產前轉走百億華晨汽車股份，可見【下一頁】

路透引述消息指，一汽擬收購華晨汽車的30.43%華晨中國股份，以及向遼寧省交通建設投資所持有的11.89%華晨中國股份，由於收購逾3成股份，將觸發全購要約，一汽據報擬以11元收購。

一汽目前除了紅旗等自主品牌外，也與福士汽車（Volkswagen，內地繹大眾汽車）、奧迪、豐田、萬事得（Mazda，內地繹馬自達）等車廠設有合資公司。

據港交所去年修訂的市調機制，當大型股5分鐘升跌10%、中型股5分鐘升跌15%和小型股5分鐘升跌20%時，會觸發市調機制，股份暫停交易5分鐘。

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編輯：麥德銘